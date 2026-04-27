Calhanoglu nuovo stop per infortunio | Coppa Italia a rischio?

Hakan Calhanoglu si è infortunato di nuovo, mettendo a rischio la sua presenza in vista della partita di Coppa Italia. La notizia arriva da Milano, dove i medici stanno valutando l’entità dell’infortunio del centrocampista dell’Inter. La squadra si prepara a eventuali alternative nel reparto mediano, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Milano, 27 aprile 2026 - Nuovo stop per Hakan Calhanoglu e apprensione in casa Inter in questa parte finale della stagione. Il centrocampista turco, già costretto a saltare l’ultima gara contro il Torino, si è sottoposto nella mattinata di oggi ad accertamenti che hanno chiarito l’entità del problema fisico. Il comunicato dell'Inter. Nel comunicato diffuso dal club nerazzurro si legge: "Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni." L’infortunio costringerà certamente il regista a dare forfait per la prossima sfida contro il Parma, partita che potrebbe rivelarsi decisiva nella vittoria dello scudetto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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