Pagamento pensioni aprile 2026 | calendario in Poste e banca date ufficiali importi e cedolino INPS

Il pagamento delle pensioni di aprile 2026 è previsto per l'inizio del mese. Le pensioni saranno accreditate sui conti correnti bancari e disponibili presso gli uffici postali. Le date ufficiali e gli importi saranno comunicati dall'ente previdenziale e saranno visibili anche nei cedolini INPS. Per i pensionati, resta valido il consueto calendario di distribuzione.

Il pagamento delle pensioni di aprile 2026 avverrà come di consueto all’inizio del mese, con accredito sia per chi riceve l’assegno su conto corrente bancario sia per chi lo ritira presso gli uffici postali. In questo mese non sono previsti slittamenti e il pagamento partirà dal primo giorno bancabile, secondo le regole stabilite dall’INPS per tutto il 2026. Vediamo nel dettaglio il calendario, le date di ritiro alle Poste, cosa cambia negli importi e cosa controllare nel cedolino. Pensioni aprile 2026: quando arriva il pagamento. In base alle regole fissate dall’INPS, le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese, salvo il mese di gennaio che fa eccezione. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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