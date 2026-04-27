Caldo finito scoppia il caos meteo | piogge e vento cosa succede per il ponte

Dopo giorni di tempo stabile e caldo intenso, caratterizzato da cieli sereni e temperature sopra la media, le condizioni meteorologiche stanno rapidamente mutando. Sono previste piogge e venti che interromperanno questa fase di bel tempo, portando variazioni significative nel clima locale. Questi cambiamenti potrebbero influenzare le attività programmate per il ponte, andando a modificare le previsioni di viaggio e di mobilità nella regione.

Dopo giorni dominati da un anticiclone granitico che ha regalato all’Italia un clima quasi estivo, con cieli sereni e temperature ben oltre la media, lo scenario meteorologico è pronto a cambiare in modo deciso. Quella che finora è stata una fase stabile e anomala per il periodo sta per essere interrotta da una irruzione di aria più fresca, destinata a riportare instabilità e fenomeni anche intensi. Una settimana che parte tranquilla ma nasconde un cambiamento. La giornata di oggi, lunedì 27 aprile, si presenta ancora all’insegna della continuità con il weekend appena trascorso. Il sole domina da Nord a Sud e le temperature restano su livelli elevati, con valori tipici di fine primavera inoltrata se non addirittura estivi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caldo finito, scoppia il caos meteo: piogge e vento, cosa succede per il ponte Notizie correlate Meteo, le previsioni per il weekend: cosa succede dopo il vento forteSono state tre giornate molto difficili quelle che ci lasciamo alle spalle, segnate da centinaia di interventi dei vigili del fuoco e della polizia... Meteo Italia: piogge e sabbia sahariana, poi arriva il caldoABBONATI A DAYITALIANEWS Maltempo e pulviscolo africano sull’Italia L’Italia si trova in queste ore sotto l’influenza di correnti di Scirocco cariche...