Un’indagine in corso coinvolge il designatore arbitrale, attualmente indagato a Milano per frode sportiva. Le autorità stanno esaminando i dettagli legati alla posizione e alle attività di questa figura, senza ancora fornire comunicazioni ufficiali. La vicenda ha suscitato discussioni tra tifosi, che attendono aggiornamenti sulla veridicità delle accuse e sui possibili risvolti per il mondo del calcio.

L’indagine su Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale indagato a Milano per frode sportiva, sinora ha lasciato spifferi. E anche cose che, come in un partita di poker, al buio non riescono a vedersi. Non si sa se siamo alle porte, vent’anni dopo, di una nuova Calciopoli o se si tratta di una bolla di sapone, in cui mancano le prove evidenti di un’alterazione dei risultati, della violazione dei principi di lealtà sportiva. Al momento sappiamo solo che Rocchi, sulla base delle accuse di un ex arbitro defenestrato, è sotto indagine e con lui il responsabile del Var e altri tre fischietti. Sappiamo, ma si tratta di indiscrezioni, che l’ex designatore avrebbe interferito sulle decisioni del Var, addirittura con una sorta di segnale che indicava se agire o meno, e avrebbe indicato gli arbitri graditi all’Inter.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Calciopoli o bolla di sapone? I tifosi meritano di sapere la verità per non spegnere i loro sogni

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