Un allenatore di calcio ha espresso frustrazione riguardo alle recenti polemiche che stanno coinvolgendo la squadra. In una dichiarazione pubblica, ha affermato di essere stato coinvolto in una vicenda da circa una settimana e ha sottolineato di non voler essere paragonato a un collega. Inoltre, ha criticato chi ha accusato i tifosi, definendo ingiusto il comportamento di alcune persone.

“Sono stato tirato dentro da questa cosa da una settimana, non si parla d’altro. Non voglio rispondere sul fatto o io o Ranieri. Non mi sembra una cosa molto bella per i tanti tifosi che anche oggi erano allo stadio”, così Gian Piero Gasperini si è sfogato sabato sera, dopo il pareggio della sua Roma contro l’Atalanta per 1-1 (Krstovic per i nerazzurri, Hermoso per i giallorossi), dando seguito alla vibrante conferenza stampa di venerdì, pre match. Che il clima nella Capitale fosse teso dopo le dichiarazioni di Claudio Ranieri, lo si era capito già dalle dichiarazioni arrivate in settimana. Ma a distanza di più di sette giorni, la tensione in casa Roma non accenna a placarsi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I tifosi hanno ragione, non meritano questo teatrino. E non mettetemi sullo stesso piano di Ranieri”: lo sfogo di Gasperini

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