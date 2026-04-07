Le bellezze sui magneti | Anche i piccoli borghi meritano la loro vetrina

Una strada stretta e romantica si snoda tra balconi decorati con fiori, offrendo uno scorcio tipico di Castelnuovo Magra. La zona è caratterizzata da piccole case e angoli pittoreschi, spesso fotografati come esempio di borghi caratteristici. Recentemente, alcune iniziative hanno portato a esposizioni di magneti con immagini di questi luoghi, promuovendo le bellezze dei piccoli centri attraverso oggetti di uso quotidiano.

Uno scorcio romantico, una stradina stretta che si inerpica tra balconi fioriti, il suo ambiente, la sua Castelnuovo Magra. Facile raccogliere immagini di grandi città come Roma o Milano, tappezzare le ante del frigorifero con magneti raffiguranti i grattacieli di New York o il Big Ben di Londra. Ma ai collezionisti interessano i luoghi “introvabili”. Ad esempio, un magnete di Ponticello, borgo medievale lunigianese di poche centinaia di abitanti, oppure di Tresana un bel po’ di abitanti in più ma sempre meno di duemila. Chi ha trovato in quei luoghi l’immagine da immortalare con una fotografia da trasporre nel classico magnete è Daniela Trifoglio, pensionata delle Poste, 65 anni, di Castelnuovo Magra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le bellezze sui magneti: "Anche i piccoli borghi meritano la loro vetrina" Leggi anche: Le bellezze culturali di Benevento ‘in vetrina’ a Casa Sanremo Arrivano le antenne 5G in quaranta Comuni comaschi: coperti anche piccoli borghi sotto i 2mila abitantiLa connessione fissa a 1 Gbps arriva anche in diversi centri della provincia di Como grazie alla tecnologia FWA 5G.