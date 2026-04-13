Il paradosso di Openda con la Juve non gioca ma è scattato l'obbligo di riscatto dal Lipsia
Il calciatore, che non ha ancora indossato la maglia della Juventus in partita, ha fatto scattare l’obbligo di riscatto dal club tedesco, in base alla clausola contrattuale. La Juventus si trova in decima posizione in classifica, questa posizione rende obbligatorio il suo acquisto a titolo definitivo. La trattativa tra i club è stata definita e il trasferimento diventa ufficiale una volta che si sono verificati alcuni requisiti stabiliti nel contratto.
La Juve è matematicamente certa del decimo posto, condizione necessaria per far scattare l'acquisto a titolo definitivo di Openda. Ma com Spalletti non gioca mai.🔗 Leggi su Fanpage.it
Openda Juve, scattato l’obbligo di riscatto per l’attaccante belga. I dettagli e le cifre, ecco quanto spendono i bianconeridi Angelo CiarlettaOpenda Juve, l’attaccante belga può considerarsi ormai un calciatore di proprietà bianconera.
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