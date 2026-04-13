Il paradosso di Openda con la Juve non gioca ma è scattato l'obbligo di riscatto dal Lipsia

Il calciatore, che non ha ancora indossato la maglia della Juventus in partita, ha fatto scattare l’obbligo di riscatto dal club tedesco, in base alla clausola contrattuale. La Juventus si trova in decima posizione in classifica, questa posizione rende obbligatorio il suo acquisto a titolo definitivo. La trattativa tra i club è stata definita e il trasferimento diventa ufficiale una volta che si sono verificati alcuni requisiti stabiliti nel contratto.