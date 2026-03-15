Nel pomeriggio di Serie A, la Roma giocherà contro il Como alle ore 18:00. La squadra di Gasperini ha adottato una strategia tattica flessibile per questa partita. La sfida si svolgerà allo stadio Sinigaglia, con l’obiettivo di conquistare punti importanti in vista delle prossime competizioni europee. La partita rappresenta un banco di prova per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Il pomeriggio di Serie A si apre con l’intrigo tattico che avvolge la Roma, attesa alle ore 18:00 sul campo del Como per una sfida che profuma di ambizioni europee. La gestione di Gian Piero Gasperini è chiamata a un esercizio di equilibrismo senza precedenti: sopperire all’assenza pesante dello squalificato Ndicka mantenendo l’identità di un gruppo che, nelle ultime ore, ha visto moltiplicarsi i dubbi di formazione. Se la certezza granitica risponde al nome di Malen, il resto dell’undici titolare appare come un mosaico ancora da comporre, sospeso tra il ritorno all’esperienza e la scommessa sulla freschezza dei giovani. Il rebus difensivo: l’ago della bilancia è Hermoso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Enigma Roma a Como: la rivoluzione flessibile di Gasperini per il Sinigaglia

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