Sul mercato, il difensore della Lazio è al centro di un duello tra Inter e Milan, che stanno cercando di assicurarsi il suo acquisto. La squadra nerazzurra e quella rossonera sono entrambe interessate a portarlo in rosa, mentre il Real Madrid monitora la situazione. La trattativa tra le parti coinvolte continua con l’obiettivo di definire il futuro del calciatore.

Inter News 24 Calciomercato Inter, è derby con il Milan per Gila! Il difensore della Lazio conteso tra le due squadre. Alla finestra il Real Madrid. Il derby di Milano non si gioca solo in campo, ma anche sul mercato, con Mario Gila, difensore centrale della Lazio, al centro dell’attenzione di Inter e Milan. Secondo quanto riportato da Marco Conterio su X, il giovane difensore spagnolo, già nel radar dei nerazzurri da tempo, ha suscitato anche l’interesse dei rossoneri, che starebbero muovendosi concretamente per cercare di assicurarsi le sue prestazioni. Il coinvolgimento del Real Madrid e le dinamiche di mercato Un aspetto che rende questa trattativa particolarmente interessante è il coinvolgimento del Real Madrid, che detiene il 50% della clausola di recompra per Gila. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, è derby con il Milan per Gila! Il difensore della Lazio conteso tra le milanesi e il Real… osserva

Articoli correlati

Calciomercato Milan, il diavolo guarda al difensore: contatti per Gila già a gennaioIl primo acquisto del Milan è già arrivato: Niclas Fullkrug si è trasferito in rossoneri con un prestito secco dal West Ham.

Calciomercato Milan, non solo Gila: Tare pesca il difensore esperto in Premier LeagueAnche se la finestra invernale di calciomercato si è chiusa da poco, il Milan è già operativo per la sessione estiva dei trasferimenti.

Altri aggiornamenti su Calciomercato Inter

Temi più discussi: Inter tra derby e futuro: da Vicario a Diaby, ecco la rivoluzione estiva di mercato. Tutti i nomi; Vicario-Inter, derby d’Italia con la Juve sul calciomercato! Diaby nome caldo, il sogno è Nico Paz; Milan-Inter, derby (anche) di mercato: 5 obiettivi comuni per l'estate; Palestra, Celik, Solet e... Tutti i duelli di mercato di Inter e Juve per l'estate.

Inter, alta tensione dopo il derby perso: È il più scarso degli ultimi 20 anniLuis Henrique dopo i mostri sacri come Pereira e Dalbert, è il terzino/esterno più scarso degli ultimi 20 anni. Persino Nagatomo sembra un giocatore. #MilanInter #dioceneliberi #inter ... calciomercato.it

Vicario-Inter, derby d’Italia con la Juve sul calciomercato! Diaby nome caldo, il sogno è Nico PazDopo Sommer: è lotta con i bianconeri per l’azzurro del Tottenham. Trequartista: oltre al francese c’è anche il talento del Como. E Marotta non molla Goretzka ... tuttosport.com

Tornerà in Serie A Fonte: calciomercato.it #ndoye #premierleague #inter #sscnapoli #calciomercato - facebook.com facebook

#Vicario- #Inter, derby d’Italia con la #Juve sul calciomercato! #Diaby nome caldo, il sogno è #NicoPaz x.com