Durante le ultime settimane si è diffusa la notizia che il club milanese sta monitorando la situazione di un attaccante sudamericano, considerato come possibile rinforzo per la prossima stagione. La trattativa riguarda un giocatore il cui costo è ancora da definire, e alcune situazioni contrattuali di altri elementi della rosa sono in fase di valutazione. Nessuna ufficialità è stata comunicata finora dai rispettivi club.

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato: viste le tante difficoltà avute in stagione in attacco, la dirigenza dovrà pensare ad almeno un attaccante forte che possa diventare il titolare dei rossoneri per il presente e per il futuro. Tantissimi nomi fatti in queste settimane (tra cui anche Lewandowski). Ecco le ultime novità dal giornalista Nicolò Schira su 'YouTube'. "Il Milan sta scandagliando il mercato e ha visionato dal vivo due volte nelle ultime settimane Santiago Castro del Bologna. Non è un colpo facile perché il Bologna lo valuta dai 40 milioni di euro in su, ma il Milan lo segue e mi risulta che lo andranno a vedere ancora una volta a breve.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Schira annuncia: “Il Milan osserva Castro”. Il costo e chi è in bilico

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