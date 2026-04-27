La squadra di calcio ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per un giocatore esterno proveniente da una squadra tedesca. Secondo fonti di mercato, l’attaccante spagnolo tornerà quindi al club di provenienza, chiudendo così la sua esperienza con la maglia giallorossa. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna la fine di un periodo di collaborazione tra le parti.

L’avventura di Bryan Zaragoza con la maglia della Roma è giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la società giallorossa avrebbe maturato la decisione definitiva di non esercitare il diritto di riscatto fissato nel contratto dell’esterno spagnolo. Arrivato a Trigoria durante la scorsa finestra di gennaio dal Bayern Monaco, dopo l’interruzione del prestito al Celta Vigo, il calciatore è ora destinato a fare rientro in Germania al termine dell’attuale stagione. L’operazione, che era stata definita sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con un’opzione d’acquisto stabilita a 13 milioni, non ha portato i frutti sperati dal punto di vista tecnico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, addio Bryan Zaragoza: niente riscatto, torna al Bayern

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