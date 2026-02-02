La Roma ha annunciato l’arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco. Il club giallorosso ha concluso l’affare con un prestito con diritto di riscatto. Zaragoza, nato nel 2001, è pronto a mettere subito in campo le sue qualità, entrando nelle rotazioni della squadra.

È ufficiale l’arrivo di Bryan Zaragoza in giallorosso. La Roma ha chiuso l’operazione con il Bayern Monaco sulla base di un prestito con diritto di riscatto, portando nella Capitale un esterno offensivo classe 2001 pronto a inserirsi subito nelle rotazioni. Nato a Malaga il 9 settembre 2001, Zaragoza si è formato nel settore giovanile del Granada, club con cui si è affermato prima di approdare in Germania. Dopo l’esperienza al Bayern, ha maturato ulteriore continuità in Liga con Osasuna e Celta Vigo. Nel suo percorso tra Liga e Bundesliga ha collezionato 74 presenze, contribuendo con 17 partecipazioni dirette ai gol. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ufficiale Bryan Zaragoza: arriva dal Bayern

Approfondimenti su Bryan Zaragoza

La Roma ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco per Bryan Zaragoza.

Roma si muove veloce per chiudere l’affare Bryan Zaragoza prima della scadenza del mercato invernale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

ZIRKZEE TORNA Bomba Ultima Ora + Colpo Zaragoza | MERCATO ROMA

Ultime notizie su Bryan Zaragoza

Argomenti discussi: Roma, ecco i dribbling: accordo col Bayern per Zaragoza, le cifre; La Roma è a un passo da Bryan Zaragoza; Chi è Bryan Zaragoza, l’asso spagnolo che ha stregato la Roma di Gasperini; Chi è Bryan Zaragoza, il nuovo acquisto della Roma preso dal Bayern Monaco: ruolo, caratteristiche e come può giocare con Gasperini.

UFFICIALE - Roma, ingaggiato Zaragoza dal Bayern MonacoPochi istanti fa il club giallorosso ha depositato il contratto di Bryan Zaragoza, esterno spagnolo classe 2001 di proprietà del Bayern Monaco e in forza al Celta Vigo fino a pochi giorni fa. Alla sua ... fantacalcio.it

Ufficiale, Zaragoza è un giocatore della Roma: il comunicato del clubL'esterno spagnolo è il nuovo rinforzo per l'attacco: arriva in prestito con obbligo condizionato. In giallorosso indosserà la maglia numero 97 ... ilromanista.eu

Bryan Zaragoza è un nuovo calciatore giallorosso! asroma.com/it/notizie/747… #ASRoma x.com

Sinceri: che sensazioni avete sul colpo Bryan Zaragoza #fblifestyle - facebook.com facebook