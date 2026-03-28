Il calciomercato del Milan si concentra su possibili acquisti in attacco, con il giornalista Niccolò Ceccarini che fornisce aggiornamenti sulle trattative in corso. Si parla di una richiesta del Bologna riguardo a un calciatore, mentre si attendono sviluppi anche su Retegui e Kean, con le società coinvolte che valutano le prossime mosse.

"Sul fronte della punta la ricerca non è facile soprattutto visti i costi e gli ingaggi. Tare sta facendo le sue valutazioni e ha già in testa qualche idea". Questo il parere del giornalista Niccolò Ceccarini sul calciomercato del Milan e in particolare la ricerca della punta. Secondo Ceccarini piacerebbe Retegui che tornerebbe volentieri in Italia con un 'ma' da superare. Ecco i dettagli da 'Tuttomercatoweb'. "Per fare questa operazione servono numeri importanti visto che è stato pagato quasi 70 milioni e ha uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione. Cifre impressionanti che il Milan dovrebbe necessariamente abbassare". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Ceccarini: “Castro, ecco la richiesta del Bologna”. Retegui, Kean: le ultime

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