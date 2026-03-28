Calciomercato Milan Ceccarini | Castro ecco la richiesta del Bologna Retegui Kean | le ultime
Il calciomercato del Milan si concentra su possibili acquisti in attacco, con il giornalista Niccolò Ceccarini che fornisce aggiornamenti sulle trattative in corso. Si parla di una richiesta del Bologna riguardo a un calciatore, mentre si attendono sviluppi anche su Retegui e Kean, con le società coinvolte che valutano le prossime mosse.
"Sul fronte della punta la ricerca non è facile soprattutto visti i costi e gli ingaggi. Tare sta facendo le sue valutazioni e ha già in testa qualche idea". Questo il parere del giornalista Niccolò Ceccarini sul calciomercato del Milan e in particolare la ricerca della punta. Secondo Ceccarini piacerebbe Retegui che tornerebbe volentieri in Italia con un 'ma' da superare. Ecco i dettagli da 'Tuttomercatoweb'. "Per fare questa operazione servono numeri importanti visto che è stato pagato quasi 70 milioni e ha uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione. Cifre impressionanti che il Milan dovrebbe necessariamente abbassare". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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