Calciomercato Juve si sogna il colpo Lewandowski | contatto con gli agenti

La Juventus ha preso contatto con gli agenti di Lewandowski nel corso delle ultime settimane. La società sta programmando la prossima stagione 202627 e l’attacco rappresenta uno dei punti principali su cui si sta concentrando. Al momento, non ci sono altri dettagli ufficiali, ma l’interesse per l’attaccante polacco è stato confermato dai canali vicini al club.

Calciomercato Juve. La Juventus inizia a programmare la stagione 202627 e lo fa partendo dall’attacco. Il reparto offensivo è destinato a cambiare e la dirigenza bianconera, guidata da Comolli, Modesto e Giorgio Chiellini, è al lavoro per individuare un nuovo numero nove su cui costruire la squadra del futuro. Le valutazioni sono in corso da settimane e alcune piste sembrano già raffreddate. I nomi di Jonathan David e Loïs Openda, accostati alla Juventus nei mesi scorsi, non avrebbero convinto pienamente la dirigenza. Allo stesso tempo resta ancora aperta la questione legata al futuro di Dusan Vlahovic, il cui contratto deve essere rinnovato. Proprio per questo motivo i bianconeri starebbero valutando profili di grande esperienza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Calciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissimeCalciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissime Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una... Leggi anche: “Manna è già in contatto con agenti”: mercato Napoli, pronto il colpo dalla Premier Una raccolta di contenuti su Calciomercato Juve Temi più discussi: Calciomercato Juve, il centrocampo cambia volto: nomi pesantissimi a parametro zero; Vicario vuole la Serie A: la Juventus prepara il colpo dal Tottenham; Calciomercato Juventus – Con la Champions super affari: le ultimissime; ?? Koopmeiners nel mirino della Roma: la Juventus lo valuta 30 milioni. La Juve sogna il doppio colpo a centrocampoJuventus sogna il doppio colpo: Bernardo Silva e Goretzka nel mirino La Juventus guarda al mercato dei parametri zero per rinforzare la rosa della prossima stagione. Tra i nomi ... tuttojuve.com Juventus, contatti con Lewandowski? Comolli prova il colpaccioLa Juventus vuole provare un colpo grosso nella prossima sessione di calciomercato. Il nome che esalta i tifosi è quello di Lewandowski. L'articolo Juventus, contatti con Lewandowski? Comolli prova il ... msn.com #Calciomercato #Juve Gli aggiornamenti - facebook.com facebook #Calciomercato @acmilan, è lotta con la Juventus per il talento più puro dell’Europa dell’Est - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com