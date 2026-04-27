Calciomercato Inter LIVE | sfuma la suggestione Nico Paz La Roma fissa il prezzo per Koné

Sul calciomercato dell'Inter si sono registrate novità nelle ultime ore, con la pista che portava a Nico Paz che si è ormai raffreddata. Nel frattempo, la Roma ha stabilito il prezzo per il trasferimento di Koné, mentre continuano gli incontri e le trattative in corso. La giornata ha visto sviluppi su più fronti, con aggiornamenti sui possibili accordi e le operazioni ancora in discussione.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 27 APRILE Mercato Inter, la Roma fissa il prezzo per Koné: servono ben 45 milioni di euro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: sfuma la suggestione Nico Paz. La Roma fissa il prezzo per Koné Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: sfuma definitivamente la suggestione Nico Pazdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter, idea Mastantuono se sfuma Nico Paz? Operazione da 50 milioni; Calciomercato Inter news | Atta nel mirino, sfuma Nico Paz. Fiducia in Aleksandar Stankovic (26 aprile 2026); Calciomercato Inter LIVE | sfuma definitivamente la suggestione Nico Paz; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: l'Inter ha l'accordo con Muharemovic. Calciomercato Inter news | Atta nel mirino, sfuma Nico Paz. Fiducia in Aleksandar Stankovic (26 aprile 2026)Calciomercato Inter news: il centrocampista dell'Udinese piace molto ai nerazzurri mentre la stella argentina è sempre più vicino al Real (26 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile: 130 milioni di euroIl mercato dell'Inter è alle prese con gli assalti a Bastoni e Thuram. Per la coppia serve un'offerta irrinunciabile da 130 milioni di euro ... interlive.it Occhio al Liverpool per Dumfries A breve tornerà uno dei temi centrali di discussione del calciomercato dell'Inter: la clausola rescissoria di Denzel Dumfries. Nel contratto dell'olandese, infatti, è prevista una clausola per liberarsi dall'Inter in estate per 25 - facebook.com facebook Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato x.com