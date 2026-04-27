Calciomercato ex Inter tre squadre europee su Mattia Zanotti

Tre club europei sono interessati a Mattia Zanotti, ex giocatore dell’Inter, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito internet. La notizia riguarda le trattative in corso e le possibilità di trasferimento del calciatore, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle offerte. Zanotti, che ha lasciato l’Inter, attualmente è al centro di alcune trattative con squadre straniere.

Nuove voci di calciomercato sull’ex terzino dell’Inter Mattia Zanotti. Sul proprio sito internet Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione. Sulle tracce del laterale che dice di ispirarsi alla colonna nerazzurra Matteo Darmian ci sarebbero in particolar modo tre squadre. Il Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato ex Inter, tre squadre europee su Mattia Zanotti Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter, due squadre su Stefan de Vrij Zanotti strega mezza Europa: tre big estere sulle tracce dell’ex Inter, ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagioneZanotti strega mezza Europa: tre big estere sulle tracce dell’ex Inter, ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione Calciomercato Inter:... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Si accende il mercato per Zanotti: l'ex Inter piace a Bruges, Porto e Galatasaray; Ex Inter, in arrivo un nuovo step nella carriera di Zanotti: su di lui 3 big europee; Calciomercato ex Inter, tre squadre europee su Mattia Zanotti; Inter, ti ricordi Mattia Zanotti? Il terzino del Lugano seguito da tre squadre europee. Zanotti ha attirato su di sé l’interesse di diverse big europee: ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione l’ex InterZanotti ha attirato su di sé l'interesse di diverse big europee: ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione l'ex Inter. calcionews24.com Ex Inter, in arrivo un nuovo step nella carriera di Zanotti: su di lui 3 big europeeIl terzino destro di scuola nerazzurra, dopo tre stagioni in Svizzera con San Gallo e Lugano, potrebbe cambiare aria in estate ... msn.com Colonna del Lugano, l'ex Mattia Zanotti è al centro del mercato europeo x.com CHE GARA! Juri Zanotti trionfa allo sprint su Saravalle! Terzo posto per Alessio Agostinelli! - facebook.com facebook