Calciomercato Estupiñán prepara le valigie | la richiesta del Milan club interessati e possibili sostituti

Durante un vertice con il rappresentante Jorge Mendes, il Milan ha discusso del futuro di Pervis Estupiñán, terzino ecuadoriano nato nel 1998. Il club rossonero ha presentato una richiesta ufficiale per il calciatore, che attualmente gioca in un’altra squadra. Sono emersi anche altri club interessati al calciatore e sono stati valutati alcuni possibili sostituti per la rosa. La trattativa è in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il pareggio contro la Juventus ha confermato alcune criticità evidenti nella rosa del Milan. La fascia sinistra è rimasta senza un vero padrone dopo l’addio di Theo Hernandez. Bartesaghi è ancora in fase di crescita, mentre Estupiñán, arrivato in estate dal Brighton per 17 milioni di euro, non è riuscito a imporsi come titolare. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', Gerry Cardinale avrebbe incontrato a Milano Jorge Mendes, agente del terzino ecuadoriano classe 1998. Un confronto diretto per valutare il futuro del giocatore, il cui rendimento stagionale non ha convinto la dirigenza rossonera. Le 17 presenze complessive, spesso non dal primo minuto, raccontano di un impatto inferiore alle aspettative.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Estupiñán prepara le valigie: la richiesta del Milan, club interessati e possibili sostituti NEWS CALCIOMERCATO MILAN SANTIAGO GIMENEZ OFFERTA ACCETTATA DAL MILAN !! ARRIVA MATETA Notizie correlate Calciomercato Milan, Pulisic a rischio cessione: i club interessati, la cifra richiestaStrana la stagione 2025-2026 di Christian Pulisic: devastante, trascinatore fino alla fine del 2025 e praticamente inesistente con l'inizio del nuovo... Calciomercato Juve, un’intera formazione può fare le valigie in estate. I nomi dei possibili partenti e tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, un’intera formazione può fare le valigie nella sessione estiva di trasferimenti.