Calciomercato Milan Pulisic a rischio cessione | i club interessati la cifra richiesta

Durante la prossima finestra di calciomercato estivo, il Milan potrebbe decidere di cedere l’attaccante inglese, nato nel 1998, che potrebbe fare ritorno in Premier League, dove ha già giocato con il Chelsea. Sul giocatore ci sono interessi da alcuni club britannici, e la società rossonera ha stabilito una cifra di partenza per la possibile cessione. La situazione è ancora in evoluzione, ma la possibilità di una partenza si fa sempre più concreta.

Strana la stagione 2025-2026 di Christian Pulisic: devastante, trascinatore fino alla fine del 2025 e praticamente inesistente con l'inizio del nuovo anno. Era il top scorer del Milan, segnava a raffica, poi dalla rete del vantaggio nel 3-0 di 'San Siro' contro l'Hellas Verona dello scorso 28 dicembre, di 'Capitan America' si sono perse le tracce. Ha giocato, con molti acciacchi questo è vero. Sotto porta, però, si è divorato una quantità industriale di palle-gol in varie partite. È passato attraverso una discussione in campo con Rafael Leão il 15 marzo sul campo della Lazio, poi ha servito ad Adrien Rabiot, lo scorso 21 marzo contro il Torino, il primo assist del 2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pulisic a rischio cessione: i club interessati, la cifra richiesta Calciomercato, tre top club su Tonali: il Newcastle chiede una cifra shock per la cessioneSandro Tonali, centrocampista italiano classe 2000, è stato un punto di forza del Milan per tre stagioni, dal 2020 al 2023. Calciomercato Inter, i nerazzurri valutano la cessione di Thuram per questa cifra. I dettaglidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, la possibile partenza dell’attaccante francese Marcus Thuram apre scenari per nuovi acquisti in...