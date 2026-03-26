Calciomercato Juve un’intera formazione può fare le valigie in estate I nomi dei possibili partenti e tutti i dettagli

Durante la prossima sessione di calciomercato, diversi giocatori della rosa attuale potrebbero lasciare la squadra. Sono stati individuati alcuni calciatori che potrebbero essere trasferiti, con dettagli sui possibili accordi e le tempistiche previste. La squadra potrebbe quindi rinnovarsi completamente, con molte operazioni in vista per la chiusura della stagione e la pianificazione dell’organico futuro.

Calciomercato Juve, un’intera formazione può fare le valigie nella sessione estiva di trasferimenti. I nomi dei possibili partenti e tutti i dettagli. La Juve attraversa una fase di profonda riflessione strategica. Secondo l’analisi di Tuttosport, il club sta valutando piani alternativi per costruire la squadra del futuro, partendo necessariamente dalle cessioni. Se il piazzamento tra le prime quattro dovesse sfuggire, la società si troverebbe davanti a un bivio: una cessione eccellente o un restyling profondo basato su scommesse e algoritmi, in stile Moneyball. Tuttavia, per Luciano Spalletti l’obiettivo resta uno solo: tornare a vincere. MERCATO JUVE LIVE In questa ottica, esiste già un “undici in vendita” per far respirare le casse entro giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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