Calciomercato Napoli tutte le operazioni ufficiali nella finestra invernale di trattative

Il Napoli ha concluso le operazioni ufficiali durante la finestra invernale di calciomercato. La squadra ha acquistato Alisson Santos dallo Sporting Lisbona e un giovane dal Verona. Sono state anche fatte alcune cessioni, tra cui Ambrosino al Modena, Sgarbi all’Avellino e Ngonge all’Espanyol. Molti movimenti che cambiano la composizione della rosa in vista delle prossime partite.

Tutti i movimenti ufficiali del Napoli nella finestra invernale di calciomercato:Acquisti: Alisson Santos (Sporting Lisbona, a), Giovane (Verona, a)Cessioni: Ambrosino (Modena, a), Sgarbi (Avellino, a), Marianucci (Torino, d), Ngonge (Espanyol, a), Saco (Casertana, c), Lang (Galatasaray, a).

