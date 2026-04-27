Calciomercato deciso il futuro di Nico Paz | Inter tagliata fuori

Il futuro di Nico Paz nel calciomercato è stato deciso e non vedrà il suo approdo all’Inter. Il trequartista argentino, che da due stagioni si sta distinguendo come uno dei più rilevanti della Serie A, non farà parte della rosa nerazzurra nella prossima stagione. La decisione è ufficiale e ha fatto chiarezza sul suo percorso futuro.

Il futuro di Nico Paz anima già da ora il calciomercato: il destino del trequartista argentino è deciso e non sarà all’Inter Da due stagioni, Nico Paz si sta imponendo come uno dei calciatori migliori di tutta la Serie A. Tra gol, assist e grandi giocate, il suo contributo alla causa è stato impressionante e ha permesso al Como di diventare a tutti gli effetti una delle migliori realtà del calcio italiano. Gli accordi con il Real Madrid, però, erano chiari. L’argentino è arrivato per 6 milioni di euro in Italia dal Castilla, con una clausola di riacquisto già fissata in favore delle Merengues. La scorsa estate hanno preferito lasciarlo ancora in Serie A a maturare, ma ora non sembrano esserci più possibilità di tenerlo dalle nostre parti.🔗 Leggi su Sportface.it

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