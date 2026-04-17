Calciomercato Inter | la rivoluzione Real e il prezzo di Nico Paz
Sul mercato dei trasferimenti, il futuro di Nico Paz rimane incerto. Il giocatore potrebbe continuare la sua esperienza in Italia, oppure tornare al Real Madrid per una cifra di nove milioni di euro. La decisione dipende dalle trattative in corso tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità. La situazione resta da seguire nelle prossime settimane.
Potrebbe rimane sulla placide rive del lago di Como. Oppure – per soli nove milioni di euro – fare ritorno al Real Madrid. Per vedere l’effetto che fa con la camiseta blanca almeno durante la prima parte del ritiro estivo. Oppure, più semplicemente per finanziare un calciomercato nel quale i quindici Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ
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