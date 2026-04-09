Goretzka Juve | ecco la richiesta tra ingaggio e bonus alla firma È sfida al Milan e alla Premier

Il centrocampista sta lasciando il Bayern a parametro zero e ha ricevuto un'offerta che include un ingaggio e un bonus alla firma. La Juventus si trova a confrontarsi con il Milan e alcune squadre della Premier League, tutte interessate a ingaggiarlo. La trattativa riguarda i termini economici dell’accordo, con particolare attenzione alla proposta contrattuale presentata al calciatore. La decisione finale dipenderà dalle negoziazioni tra le parti coinvolte.

Goretzka Juve: ecco la richiesta tra ingaggio e bonus alla firma. È sfida al Milan per il centrocampista che lascerà il Bayern a zero. I contatti tra la Juventus e l’agenzia tedesca Roof si sono intensificati, mettendo al centro delle discussioni un nome di primissimo piano: Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco ha già ufficializzato l’addio al Bayern Monaco a parametro zero per la fine della stagione, scatenando un’asta internazionale che vede coinvolti i principali top club europei. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Dopo il tentativo fallito dell’Atletico Madrid a gennaio, ora sono le londinesi Arsenal e Tottenham a spaventare la concorrenza grazie a una disponibilità economica quasi illimitata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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