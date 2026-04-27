Calciomercato 2026 | ufficiali le date di inizio e fine

Oggi il Consiglio Federale della FIGC si è riunito nella sede di via Allegri e ha comunicato le date ufficiali di apertura e chiusura del calciomercato per il 2026. La decisione riguarda le finestre di mercato che caratterizzeranno la prossima stagione, stabilendo i momenti in cui le società potranno acquistare e cedere giocatori. Le date sono state confermate dopo aver analizzato le esigenze del settore e le tempistiche dei campionati.

Il Consiglio Federale della FIGC, riunitosi oggi nella storica sede di via Allegri, ha definito ufficialmente i confini temporali delle prossime sessioni di calciomercato. Per i club di Serie A, la finestra estiva aprirà ufficialmente i battenti il 29 giugno, con il termine ultimo per le trattative fissato per l’ 1 settembre 2026 alle ore 20:00. Una decisione che armonizza il calendario dei tesseramenti con le esigenze dei club impegnati nella programmazione della nuova stagione. Per quanto riguarda invece la sessione di riparazione invernale, il periodo stabilito dal Consiglio andrà dal 2 gennaio 2027 al lunedì 1 febbraio 2027, mantenendo il consueto orario di chiusura delle 20:00.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato 2026: ufficiali le date di inizio e fine calciomercato invernale 2026 pt.12#calciomercato Notizie correlate Scuole Puglia 2026/27: ecco le date di inizio e fine lezioniLa Giunta regionale ha stabilito le date per l’anno scolastico 2026/2027 in Puglia. Umbria, il nuovo calendario scolastico: i ponti, le festività e le date di inizio e fine“Il nuovo anno scolastico inizierà il 14 settembre 2026”: a comunicarlo è l’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli parlando... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A: il calendario 2026/2027 verrà estratto il 5 giugno a Parma durante il Festival della Serie A; Inter-Como, le ufficiali: attacco Thuram-Bonny, in porta c'è Martinez; La Liga Calciomercato 2025/2026: acquisti, cessioni ? rumors; Finale Coppa Italia 2025-2026, quando si gioca e quando escono i biglietti: le modalità di vendita. Calciomercato 2026-27: ufficiali le date delle campagne trasferimenti estiva e invernaleSono ufficiali le date del calciomercato per la stagione 2026-27, sia la sessione estiva che quella invernale. Il Consiglio federale ha dato delega al presidente federale per l'approvazione dei termin ... calciomercato.com Calciomercato 2026-2027, definite le date ufficiali: ecco le finestre per Serie A, B e CIl Consiglio Federale ha tracciato il calendario ufficiale del calciomercato per la stagione 2026-2027, definendo le finestre di tesseramento per i calciatori professionisti di Serie A, Serie B e ... ilovepalermocalcio.com Calciomercato, le date ufficiali: 29 giugno-1 settembre e 2 gennaio-1 febbraio 2027 x.com Il calciomercato durerà dal 29 giugno all'1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall'1 luglio 2026 all'1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. #ANSA - facebook.com facebook