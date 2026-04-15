Umbria il nuovo calendario scolastico | i ponti le festività e le date di inizio e fine

L’assessore regionale all’Istruzione ha annunciato che il nuovo anno scolastico in Umbria inzierà il 14 settembre 2026. La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027, che include le date di inizio e fine delle lezioni, oltre ai ponti e alle festività. La comunicazione riguarda le scuole di ogni ordine e grado della regione.

“Il nuovo anno scolastico inizierà il 14 settembre 2026”: a comunicarlo è l’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli parlando dell’approvazione del calendario scolastico 20262027 da parte della Giunta regionale dell’Umbria.La delibera fissa l’avvio e la conclusione delle attività.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Il nuovo calendario scolastico dell'Umbria: i ponti, le festività e le date di inizio e fine“Il nuovo anno scolastico inizierà il 14 settembre 2026”: a comunicarlo è l’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli parlando... Vacanze e ponti di primavera 2026: tutte le date del calendario scolasticoIl calendario scolastico 20252026 prevede tre festività nazionali primaverili che, a seconda del giorno della settimana in cui cadono, producono... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO con Sicilia]; Corpi, ambiente e futuro: a palazzo della Penna nuovo incontro con la ricerca -; Umbria Jazz 2026, i concerti alla Galleria Nazionale: il programma e gli artisti. Anno scolastico 2026/27 in Umbria: approvato il calendario, si parte il 14 settembreAnno scolastico 2026/27 in Umbria: approvato il calendario, si parte il 14 settembre e si chiude l'otto giugno. Tutti i dettagli ... assisinews.it Calendario scolastico 2026/2027, in Umbria le lezioni inizieranno il 14 settembre 2026. Ultimo giorno di scuola l’8 giugno 2027Il nuovo anno scolastico in Umbria inizierà il 14 settembre 2026. La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico 2026/2027.La delibera fissa l’avvio e la conclusione delle attività didattic ... tecnicadellascuola.it Corriere dell'Umbria. . facebook Insieme per sempre: ora in Umbria si potrà essere seppelliti con il proprio animale domestico x.com