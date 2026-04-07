Scuole Puglia 2026 27 | ecco le date di inizio e fine lezioni

La Giunta regionale della Puglia ha approvato le date di inizio e fine delle lezioni per l’anno scolastico 20262027. La decisione è stata presa in accordo con l’Ufficio scolastico regionale e i rappresentanti dei sindacati di categoria. Il provvedimento stabilisce l’organizzazione del calendario scolastico per tutti i livelli di istruzione presenti nella regione.

La Giunta regionale ha stabilito le date per l’anno scolastico 20262027 in Puglia. Il provvedimento, concordato con l’Ufficio scolastico regionale e i sindacati di categoria, definisce l’organizzazione didattica per ogni livello di istruzione nel territorio. Il rientro tra i banchi è fissato per il 17 settembre 2026. Questa data rappresenta il termine generale, ma resta ferma la possibilità per i singoli istituti di anticipare l’apertura sfruttando la propria autonomia gestionale. Le scadenze per il termine delle lezioni. Per quanto riguarda la chiusura dell’anno, le date variano in base all’ordine di scuola. Il 30 giugno 2027 segna l’ultima giornata di attività per i bambini delle scuole dell’infanzia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole Puglia 2026/27: ecco le date di inizio e fine lezioni Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: ultima pausa prima della fine delle lezioniCon l’arrivo della primavera si avvicina anche la pausa pasquale per studenti e docenti. Calendario Italia Nations League 2026/27: ecco le date e gli orari delle gare degli azzurri. Il programmaCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Temi più discussi: Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola: le date delle prime delibere regionali [IN AGGIORNAMENTO]; Calendario scolastico 2026: via alle vacanze di Pasqua; PERMESSI 150 ORE PER PARTECIPAZIONE AI PERCORSI ABILITANTI + SOSTEGNO INDIRE: RIAPERTURA DEI TERMINI IN PUGLIA. PUGLIA CALENDARIO Puglia, approvato il calendario scolastico 2026-2027Per le scuole dell’infanzia sono previsti 224 giorni di lezione, mentre per le altre scuole 205 giorni, rispettando il monte ore stabilito ... statoquotidiano.it Scuola, approvato il nuovo calendario 2026/2027 regionale: si parte il 17 settembreL’inizio delle attività per le scuole di ogni ordine e grado è fissato nel 17 settembre 2026 (e può essere anticipato nell’ambito dell’autonomia di ciascuna istituzione scolastica), mentre il termine ... foggiatoday.it ` … Il progetto ha preso vita nelle scuole di Gravina in Puglia con i primi due seminari del presso I.I.S.S "V.Bachelet - G. Galilei" e del al Liceo Scientifico "G. Tarantino". Due giornat - facebook.com facebook