L'Amatori Per Lucio si prende il primo posto nel campionato di calcio a 11 della Uisp della Spezia. I ragazzi di mister Rossi hanno vinto senza pietà contro il Comano, consolidando il loro vantaggio in classifica. Nel frattempo, le altre pretendenti hanno fatto fatica: Virgoletta e Sarzana hanno pareggiato, mentre l'Amatori Castelnuovo è stato sconfitto dai Blues Boys, che ora sono a ridosso dei leader. La corsa alla vetta si accende, e la prossima giornata promette già grandi emozioni.

La Spezia, 9 febbraio 2026 – Il capolavoro dell' Amatori Per Lucio adesso è completo: la strabordante vittoria sul Comano e i contemporanei passi falsi di Virgoletta e Sarzana (doppio pareggio) e lo scivolone dell' Amatori Castelnuovo, strapazzato dai Blues Boys (che raggiungono gli sfidanti diretti in quarta posizione), lo incoronano leader del Girone 1, nel campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Intanto nel Girone 2, l' Aston Uella Carrara consolida la leadership battendo nello scontro diretto il Rangers Soliera, ora distante di 4 punti. Sul fondo, invece, Tendola e Romito, penultimo e ultimo, si dividono la posta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp a 11: l'Amatori Per Lucio confeziona un capolavoro da... solitario leader

Approfondimenti su Amatori Per Lucio

Nel calcio Uisp a 11, l'Amatori Castelnuovo prosegue la sua buona forma, battendo il PugliolaBellavista e consolidando la posizione in classifica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Amatori Per Lucio

Argomenti discussi: Appuntamento con il calcio: cronaca della terza giornata del Campionato Invernale Uisp di calcio a 11; Calcio Uisp a 11: D'Amico scatenati, mentre il Riomajor è sull'ottovolante; Eccellenza e Promozione UISP, classifica accorciata e verdetti rimandati; Amatori Uisp Bologna.

Calcio Uisp a 11: l'Amatori Per Lucio confeziona un capolavoro da... solitario leaderDopo la terza di ritorno del campionato della Lega della Spezia e della Valdimagra l'Aston Uella Carrara ruggisce ... sport.quotidiano.net

Calcio Uisp a 11: Staghezza si diverte contro la Colomba 9.80Dopo la prima di ritorno del campionato della Lega della Spezia e della Valdimagra torna solitario il Castelnuovo ... msn.com

Calcio Amatori Over-43 SDA Calcio - UISP Cagliari APS Niente d fare Sul neutro di Mandas il Real conferma la sua invidiabile posizione in classifica #forzaisil Real Putzu Decimoputzu facebook