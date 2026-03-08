Incredibile rimonta sulla capolista Spezia firma l’impresa più bella Va sotto di due gol con il Monza Poi ribalta con un poker da urlo

Lo Spezia ha realizzato una delle vittorie più sorprendenti della stagione, battendo il Monza con un risultato di 4-2. La squadra ha subito due gol nel primo tempo, ma nella ripresa è riuscita a riprendersi e a segnare un poker che ha ribaltato il punteggio. La formazione schierata in campo comprende Radunovic tra i pali e un reparto offensivo con Valoti e Artistico.

Spezia 4 Monza 2 SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Vignali, Bonfanti, Beruatto (84’ Hristov); Sernicola, Comotto (84’ Bellemo), Romano, Bandinelli (60’ Nagy) Aurelio; Valoti (67’ Adamo), Artistico. (A disp. Mascardi, Loria, Conte, Shagaxle, Bertoncini, Lorenzelli). All. Donadoni. MONZA (3-4-3): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina (65’ Hernani), Colombo Caso (65’ Mota Carvalho); Colpani (46’ Brorsonn), Petagna (34’ Lucchesi). Cutrone. (76’ Alvarez Martinez). (A disp. Pizzignacco, Forson, Obiang, Balde, Ciurria, Capolupo, Mout). All. Bianco Arbitro: Maresca di Napoli (Yoshikawa di Roma e Bianchini di Perugia). Quarto ufficiale: Feliciano di Teramo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Spezia-Monza 4-2: incredibile rimonta contro la capolista al PiccoLa Spezia, 7 marzo 2026 – Grande vittoria contro la capolista Monza al Picco, dove lo Spezia va sotto 0-2, ma vince segnando pure un bel poker.

