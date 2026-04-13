Lega Serie A ecco la data per l’incontro tra Giovanni Malagò e i presidenti dei club C’è l’annuncio di Simonelli

La Lega Serie A ha comunicato la data dell’incontro tra il presidente Giovanni Malagò e i rappresentanti dei club. È stato inoltre annunciato un intervento di Simonelli. La riunione è programmata in un momento ancora da definire, e si concentrerà sui temi riguardanti il campionato e le questioni organizzative. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo ai dettagli dell’appuntamento.

di Angelo Ciarletta Lega Serie A, decisa la data per l’incontro tra Giovanni Malagò e i presidenti dei club. Ecco l’annuncio di Ezio Simonelli in conferenza stampa. Al termine dell’Assemblea di Lega a Milano, il presidente Ezio Simonelli ha confermato in conferenza stampa il sostegno compatto a Giovanni Malagò per la presidenza FIGC. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Ben 18 società su 20 hanno espresso voto favorevole, definendo una candidatura quasi unanime. Come riportato, il prossimo lunedì 20 aprile si terrà un incontro ufficiale tra il candidato e i presidenti della Serie A per definire i dettagli del programma. SULL’ASSEMBLEA DI LEGA – « Diciotto club su venti hanno sottoscritto la candidatura di Malagò, che da questo momento ha ottenuto l’accredito della candidatura da parte di una componente federale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lega Serie A, ecco la data per l’incontro tra Giovanni Malagò e i presidenti dei club. C’è l’annuncio di Simonelli Lega Serie A, c’è la data per l’incontro tra Malagò e i presidenti dei club! L’annuncio di Simonelli in conferenzaCalciomercato Inter: Calhanoglu a un passo dal Galatasaray, l’annuncio shock dell’agente! La rivelazione che fa tremare i tifosi nerazzurri... Simonelli: “Malagò il 20 aprile incontrerà i presidenti di Serie A”Dopo l’assemblea in cui 18 club su 20 di Serie A hanno dato l’appoggio a Giovanni Malagò per la candidatura alla presidenza della Figc, il patron del...