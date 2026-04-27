Un ex arbitro ha commentato la situazione nel calcio, affermando di non essere sorpreso e di aspettarsi che emergano dettagli riguardanti nomi e circostanze. Ha dichiarato che quanto si sta scoprendo corrisponde a esperienze passate vissute in prima persona, lasciando intendere che alcune dinamiche sono già note da tempo. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di indagini e rivelazioni che coinvolgono diversi aspetti del mondo calcistico.

Milano – “ Non mi stupisco di nulla. Pian piano sta uscendo tutto, nomi e circostanze. Quel che stiamo leggendo è in parte ciò che ho vissuto. E spero che qualcuno paghi davvero per i disastri che ha fatto. È evidente che il sistema sia da rifondare”. Parola di Daniele Minelli, 43 anni, ex arbitro della Can (Commissione arbitri nazionale) di A e B (sezione di Varese). Un anno fa decise di lasciare l’Aia (Associazione italiana arbitri), denunciando situazioni imbarazzanti e “un sistema non trasparente”. Lo stesso che lo aveva dismesso nel 2020 salvo poi reintegrarlo nel 2021 dopo il ricorso alla giustizia ordinaria (ultima partita diretta in serie A il 3 ottobre 2022).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calcio nel caos, l’ex arbitro Daniele Minelli: “Non mi stupisco di nulla, piano piano sta uscendo tutto”

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