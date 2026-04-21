Le opposizioni hanno manifestato forti critiche al decreto sicurezza in seguito ai rilievi del Quirinale sulla norma riguardante i rimpatri. Il governo, guidato dal presidente del consiglio, ha deciso di proseguire nell’approvazione del decreto, ignorando le tensioni politiche e le discussioni in corso. Le dichiarazioni dei leader di alcuni partiti di maggioranza hanno rafforzato la posizione ufficiale, mentre le opposizioni continuano a contestare le scelte legislative.

Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle polemiche della sinistra. Che però continuano, con gli esponenti delle opposizioni che sono arrivati a occupare i banchi del governo alla Camera "Sul decreto sicurezza c'è un consiglio dei ministri oggi pomeriggio e uno domani. Si trovano sempre le soluzioni", ha tagliato corto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'apertura del Salone del Mobile. "Il provvedimento verrà approvato così com'è", aggiunge il deputato e responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli, "Poi vedremo se ci sono aggiustamenti tecnici" Meloni: "Nessun pasticcio".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dl Sicurezza, le opposizioni scatenano il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Salvini: "Rilievi del Colle? Non mi stupisco più di nulla"

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La soluzione prospettata dall'esecutivo dopo i rilievi del Colle facebook

Resta alta l'attenzione - e l'attesa - del Colle sulla norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario, nel caso in cui i loro assistiti scelgano di tornare nei Paesi d'origin x.com