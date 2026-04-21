Le opposizioni hanno protestato con fermezza contro il decreto sicurezza, scatenando un acceso dibattito in Parlamento. La premier ha affermato che il testo non presenta errori, mentre il leader della Lega ha commentato i rilievi del Quirinale, dichiarando di non essere più sorpreso da certi sviluppi. Dopo le tensioni sui rimpatri e i confronti con il Colle, il governo si prepara a portare avanti il decreto, cercando di chiudere le critiche della sinistra.

Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle polemiche della sinistra. Che però continuano. "Sul decreto sicurezza c'è un consiglio dei ministri oggi pomeriggio e uno domani. Si trovano sempre le soluzioni", ha tagliato corto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'apertura del Salone del Mobile. "Il provvedimento verrà approvato così com'è", aggiunge il deputato e responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli, "Poi vedremo se ci sono aggiustamenti tecnici" Meloni: "Nessun pasticcio". Una delle soluzioni individuate sarebbe quindi un decreto legge ad hoc per abrogare la norma che introduce un incentivo per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dl Sicurezza, le opposizioni scatena il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Salvini: "Rilievi del Colle? Non mi stupisco più di nulla"

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