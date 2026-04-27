Lunedì la 34ª giornata di Serie A si conclude con due partite molto attese. Il Cagliari ha battuto l’Atalanta in una sfida che ha attirato molta attenzione, mentre Lazio e Udinese hanno pareggiato in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Questi incontri hanno chiuso un turno di campionato caratterizzato da risultati sorprendenti e spettacolo sui campi italiani.

Si chiude con due posticipi ad altissima spettacolarità la 34a giornata del campionato italiano di Serie A 2025-2026. A quattro turni dalla fine verdetti molto chiari: Inter a +10 sul Napoli, che ha il Milan alle calcagna mentre la Juventus è a +3 su Como e Roma per il quarto posto che vale la Champions League. Se è vero che le gare odierne per la classifica significano relativamente poco (semmai per l’Atalanta quasi fine delle speranze europee), è pur vero che in campo accade di tutto. CAGLIARI-ATALANTA 3-2 Non passano che 17 secondi e il Cagliari è già in vantaggio: Mendy, alla prima da titolare, insacca di testa alle spalle di Carnesecchi su cross di Adopo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio: lunedì spettacolo in Serie A. Cagliari batte Atalanta, folle pari tra Lazio e Udinese

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