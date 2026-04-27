Calcio lite violente sugli spalti durante il match Rhodense-Rozzano | arrivano i carabinieri

Durante la semifinale regionale under 19 tra Rhodense e Rozzano, disputata sabato 25 aprile ad Agrate Brianza, si sono verificati momenti di tensione tra alcuni spettatori sugli spalti. La situazione è diventata violenta e ha richiesto l'intervento dei carabinieri per riportare la calma. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali feriti o coinvolgimenti diretti delle squadre in campo.

Una lite violenta scoppiata sugli spalti del campo da calcio. È accaduto nel corso della partita di semifinale regionale under 19 tra Rhodense e Rozzano, tenutasi sabato 25 aprile ad Agrate Brianza. I calciatori si sono trovati costretti a interrompere il match per sedare la rissa. La lite sugli.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sugli spalti. Un altro match a metà. I tifosi restano a casa Calcio, violenze in campo e fumogeni sugli spalti: il questore dispone cinque DaspoProvvedimenti fino a tre anni per un dirigente sportivo e per quattro tifosi coinvolti in episodi distinti tra aggressioni all’arbitro e accensione...