Calcio violenze in campo e fumogeni sugli spalti | il questore dispone cinque Daspo

Durante recenti incontri calcistici nel territorio, sono stati registrati episodi di violenza sia tra i tifosi sia in campo, con l’uso di fumogeni sugli spalti. In risposta a questi incidenti, le autorità di pubblica sicurezza hanno deciso di applicare cinque provvedimenti di Daspo. Questi provvedimenti sono stati adottati per prevenire ulteriori comportamenti violenti e garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive.

Provvedimenti fino a tre anni per un dirigente sportivo e per quattro tifosi coinvolti in episodi distinti tra aggressioni all’arbitro e accensione di artifici pirotecnici all’interno dello stadio Franco Scoglio Il primo caso riguarda un dirigente di una squadra dilettantistica locale raggiunto da un Daspo della durata di tre anni dopo essere stato ritenuto responsabile di minacce e lesioni ai danni di un arbitro durante l’incontro “A.S.D. Virtus Messina – Virtus Russo Calcio A.S.D.” del 4 gennaio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe colpito il direttore di gara con un pugno alla nuca. Le misure, disposte dal Questore, si inseriscono nell’attività di prevenzione della violenza negli stadi e di tutela dell’ordine pubblico durante gli eventi sportivi sul territorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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