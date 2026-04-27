Calcio | indagati solo gli arbitri L' Inter e i dirigenti non coinvolti Verifiche su 5 gar

Un'indagine in corso nel mondo del calcio riguarda esclusivamente gli arbitri coinvolti in alcune partite passate. Le verifiche si concentrano su un massimo di cinque match e non coinvolgono l'Inter né i dirigenti della società. Al momento, non risultano indagati altri soggetti o squadre, e le indagini non riguardano partite recenti. La questione riguarda esclusivamente le decisioni prese dagli arbitri in determinate gare del passato.

AGI - L'indagine sugli arbitri che sta scuotendo il mondo del calcio non riguarda partite di questa stagione ed è relativa solo a 4-5 match. Lo riferiscono fonti inquirenti. Gli indagati rientrano solo nel mondo dell'arbitraggio. La società Inter e i dirigenti nerazzurri sono estranei all'inchiesta. Sono cinque al momento gli indagati certi: oltre a quelli già noti, il designatore autosospeso Gianluca Rocchi, il supervisore autosospeso Andrea Gervasoni e l’ assistente Daniele Paterna, ci sono altri due assistenti alla Sala Var, Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. Il mistero sulle persone in concorso. Sicuramente altri assistenti al Var sono indagati ma al momento non si conosce la loro identità.🔗 Leggi su Agi.it

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CAPELLO: GLI ARBITRI SONO UNA MAGIA! INTER SEMPRE AIUTATA!

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Panoramica sull’argomento

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L'indagine sugli arbitri che sta scuotendo il calcio non riguarda partite di questa stagione ed è relativa solo a 4-5 match. Lo riferiscono fonti inquirenti. Gli indagati rientrano solo nel mondo dell'arbitraggio. L'Inter e i dirigenti sono estranei all'inchiesta @Agenzia x.com