Calcio | indagati solo gli arbitri L' Inter e i dirigenti non coinvolti Verifiche su 5 del

Un'indagine che coinvolge gli arbitri sta facendo notizia nel mondo del calcio, ma non coinvolge né l'Inter né i dirigenti delle squadre. Le verifiche si concentrano su quattro o cinque partite e non riguardano le gare di questa stagione. Finora, sono stati iscritti nel registro degli indagati esclusivamente gli arbitri coinvolti, mentre le società e i dirigenti sono rimasti esclusi da eventuali accertamenti.

AGI - L'indagine sugli arbitri che sta scuotendo il mondo del calcio non riguarda partite di questa stagione ed è relativa solo a 4-5 match. Lo riferiscono fonti inquirenti. Gli indagati rientrano solo nel mondo dell'arbitraggio. La società Inter e i dirigenti nerazzurri sono estranei all'inchiesta. Sono cinque al momento gli indagati certi: oltre a quelli già noti, il designatore autosospeso Gianluca Rocchi, il supervisore autosospeso Andrea Gervasoni e l’ assistente Daniele Paterna, ci sono altri due assistenti alla Sala Var, Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. Il mistero sulle persone in concorso. Sicuramente altri assistenti al Var sono indagati ma al momento non si conosce la loro identità.🔗 Leggi su Agi.it

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QUESTA ESPULSIONE È LA DIMOSTRAZIONE CHE GLI ARBITRI DI SERIE A NON CONOSCONO LE REGOLE!

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Calcio: indagati solo gli arbitri. L'Inter e i dirigenti non sono coinvolti. Verifiche su cinque partite della scorsa stagione x.com