Sanità Campania | 300 milioni in risarcimenti un buco

La sanità pubblica in Campania ha registrato risarcimenti per malpractice per un totale di quasi 300 milioni di euro tra il 2019 e il 2023. Un’indagine ha evidenziato questa spesa significativa, che coinvolge numerosi casi di errori medici. La somma rappresenta un importo considerevole per il settore sanitario regionale, che affronta ora le implicazioni di questa situazione.

La sanità pubblica nella regione Campania si trova al centro di un’indagine che rivela una spesa per risarcimenti da malpractice pari a quasi 300 milioni di euro nel quadriennio compreso tra il 2019 e il 2023. Questi fondi, destinati a coprire oltre millequattrocento sinistri, pongono la regione all’ultimo posto della classifica nazionale per importi erogati. I dati, emersi durante una presentazione ufficiale presso il Consiglio regionale, indicano che l’emorragia finanziaria non è solo un costo amministrativo ma rappresenta un grave segnale di inefficienza sistemica. La somma totale di 286,8 milioni di euro è stata destinata a risarcire danni causati da errori medici o negligenze, creando un buco nel bilancio sanitario che potrebbe essere impiegato in modo più produttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Campania: 300 milioni in risarcimenti, un buco Articoli correlati Leggi anche: Quasi 300 milioni di risarcimenti per malasanità, l'Asl di Caserta quella che paga di più in Campania Nicola Gratteri, Stefano Esposito: "Arrestati 300 innocenti, risarcimenti per 78 milioni"Ancora due settimane e gli italiani si esprimeranno sul referendum per rinnovare la giustizia italiana, con la separazione delle carriere e la nomina... Una selezione di notizie su Sanità Campania Temi più discussi: Quasi 300 milioni di risarcimenti per malasanità, l'Asl di Caserta quella che paga di più in Campania; Malasanità in Campania. Un’emorragia di fondi pubblici: risarcimenti per 300 milioni; Mobilità sanitaria, Errico (FI): La Campania spende troppo per cure fuori regione; Bacoli, Spi Cgil lancia raccolta firme per la sanità pubblica. Malasanità, l’indagine choc: In Campania spesi quasi 300 milioni di euro di risarcimenti in quattro anniÈ quanto emerge dallo studio condotto dall'associazione Fulop presentato nella sede del Consiglio regionale della Campania su iniziativa della consigliera Michela Rostan (Lega) ... dire.it Malasanità Campania, 286 milioni in risarcimenti in cinque anni: denuncia di Fulop al Consiglio regionaleNapoli – Quasi 300 milioni di euro bruciati in cinque anni per risarcire errori sanitari. È il quadro impietoso che emerge dallo studio condotto dal Centro studi dell’associazione Fulop, presentato ie ... cronachedellacampania.it Sanità. In Campania risarcimenti per 286 milioni #sanità#malasanità #risarcimenti #ospedali #campania #telenostra - facebook.com facebook Sanità: nel 2025 in Campania 319 casi di aggressioni in corsia. Studio della servey nazionale: coinvolti complessivamente 461 persone #ANSA x.com