Calcio Eccellenza | Cenaia punto a Castelnuovo

Da lanazione.it 2 mar 2026

Nella ventottesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana, nessuna delle squadre pisane riesce a ottenere una vittoria. La Cenaia, in trasferta a Castelnuovo, conquista un punto, mentre le altre squadre della zona non riescono a migliorare il loro piazzamento in classifica. La giornata si conclude senza variazioni significative nella classifica generale del campionato.

Pisa 2 marzo 2026 – La ventottesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana non regala nessuna soddisfazione alle squadre pisane. Due sconfitte ed un pareggio e classifiche sostanzialmente invariate. Solo quindici le reti realizzate, quattro vittorie interne, due pareggi e due vittorie esterne. La Lucchese batte la Massese di misura (1 – 0) e comanda la classifica con cinquantaquattro punti, otto in più del Viareggio e dello Zenith Prato. Il Fratres Perignano cade allo Stadio dei Pini di Viareggio contro la squadra di casa per 2 – 0 ma mantiene con i suoi quaranta punti la quinta piazza play-off. Una rete per tempo da parte dei bianconeri di mister Fiale condanna gli ospiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

