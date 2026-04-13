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Nella trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana, le squadre pisane hanno ottenuto tre risultati diversi. Una squadra ha vinto, un'altra ha pareggiato e una terza ha subito una sconfitta. La partita si è svolta il 13 aprile 2026 a Pisa, con i risultati che influenzano la classifica della stagione in corso.

Pisa 13 aprile 2026 – La trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana registra una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per le pisane. Il Fratres Perignano cade al “Porta Elisa” di Lucca per 2 – 0. I rossoneri, davanti a quasi tremila spettatori, festeggiano la promozione in Serie D dopo il fallimento. La squadra di mister Fanani è ora fuori dalla griglia play-off ma ha una gara in più da giocare rispetto a chi la precede. Domenica allo Stadio “Matteoli” arriva la Massese, poi ultima giornata in trasferta Questo il tabellino della sfida contro la Lucchese. Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Del Rosso, Camilli, Fedato, Piazze.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: impresa Cenaia Calcio. Eccellenza: Cenaia punto a CastelnuovoPisa 2 marzo 2026 – La ventottesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana non regala nessuna soddisfazione alle squadre pisane. Calcio. Eccellenza: punto Cenaia, San Giuliano a piccoPisa 16 febbraio 2026 – In Eccellenza la venticinquesima giornata di campionato è piuttosto nera per le pisane.