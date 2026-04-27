Le prenotazioni presso i ristoranti che trasmettono eventi sportivi tramite Sky Business sono in aumento, secondo i dati di TheFork. Sempre più clienti scelgono di guardare partite di calcio e altri sport in locali pubblici, associando questa abitudine a momenti di convivialità e a un incremento dei consumi. La tendenza si evidenzia come un fenomeno in crescita nel settore della ristorazione, con un coinvolgimento crescente di pubblico appassionato di sport.

I dati TheFork confermano la crescita del calcio e dello sport su Sky visto fuori casa tra convivialità e aumento dei consumi. Il calcio e lo sport sono sempre più visti anche fuori casa: cresce il numero di italiani che preferisce vivere le partite al ristorante, tra convivialità e buona cucina. A confermarlo sono i dati di TheFork, a un anno dall’avvio della partnership con Sky Business, che consente agli utenti di trovare e prenotare facilmente il locale ideale per seguire lo sport. a tavola. Oggi sono oltre 1.000 i ristoranti prenotabili su TheFork che offrono il calcio e lo sport di Sky tramite Sky Business, con risultati concreti in termini di performance: questi locali registrano infatti un +15% di prenotazioni rispetto a quelli che non trasmettono eventi sportivi.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Calcio e Sport al ristorante, crescita di prenotazioni nei locali con Sky Business

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