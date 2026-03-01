Livorno controlli dei Nas nei locali | sequestrati 15 chili di tonno mal conservato multa da duemila euro al titolare di un ristorante

Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato controlli in diversi locali di ristorazione della città. Durante le ispezioni sono stati sequestrati 15 chili di tonno mal conservato e il titolare di un ristorante ha ricevuto una multa di duemila euro. Le operazioni sono state mirate a verificare le condizioni igienico-sanitarie degli esercizi.

