Livorno controlli dei Nas nei locali | sequestrati 15 chili di tonno mal conservato multa da duemila euro al titolare di un ristorante

Da livornotoday.it

Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato controlli in diversi locali di ristorazione della città. Durante le ispezioni sono stati sequestrati 15 chili di tonno mal conservato e il titolare di un ristorante ha ricevuto una multa di duemila euro. Le operazioni sono state mirate a verificare le condizioni igienico-sanitarie degli esercizi.

Ed è stato in un locale del centro, un ristorante asiatico autorizzato alla somministrazione di alimenti e.

