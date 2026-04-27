Calcio e Sport al ristorante crescia di prenotazioni nei locali con Sky Business
Negli ultimi tempi si registra un aumento delle prenotazioni nei ristoranti che trasmettono eventi sportivi, in particolare partite di calcio, grazie anche alla diffusione di Sky Business. Secondo i dati forniti da TheFork, sempre più clienti scelgono di seguire le partite in locali pubblici, associando la visione degli eventi sportivi a momenti di convivialità e di consumo alimentare. Questa tendenza coinvolge un pubblico che predilige il socializzare durante le competizioni sportive.
I dati TheFork confermano la crescita del calcio e dello sport su Skyvisto fuori casa tra convivialità e aumento dei consumi. Il calcio e lo sport sono sempre più visti anche fuori casa: cresce il numero di italiani che preferisce vivere le partite al ristorante, tra convivialità e buona cucina. A confermarlo sono i dati di TheFork, a un anno dall’avvio della partnership con Sky Business, che consente agli utenti di trovare e prenotare facilmente il locale ideale per seguire lo sport. a tavola. Oggi sono oltre 1.000 i ristoranti prenotabili su TheFork che offrono il calcio e lo sport di Sky tramite Sky Business, con risultati concreti in termini di performance: questi locali registrano infatti un +15% di prenotazioni rispetto a quelli che non trasmettono eventi sportivi.🔗 Leggi su Digital-news.it
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