Negli ultimi tempi si registra un aumento delle prenotazioni nei ristoranti che trasmettono eventi sportivi, in particolare partite di calcio, grazie anche alla diffusione di Sky Business. Secondo i dati forniti da TheFork, sempre più clienti scelgono di seguire le partite in locali pubblici, associando la visione degli eventi sportivi a momenti di convivialità e di consumo alimentare. Questa tendenza coinvolge un pubblico che predilige il socializzare durante le competizioni sportive.

I dati TheFork confermano la crescita del calcio e dello sport su Skyvisto fuori casa tra convivialità e aumento dei consumi. Il calcio e lo sport sono sempre più visti anche fuori casa: cresce il numero di italiani che preferisce vivere le partite al ristorante, tra convivialità e buona cucina. A confermarlo sono i dati di TheFork, a un anno dall’avvio della partnership con Sky Business, che consente agli utenti di trovare e prenotare facilmente il locale ideale per seguire lo sport. a tavola. Oggi sono oltre 1.000 i ristoranti prenotabili su TheFork che offrono il calcio e lo sport di Sky tramite Sky Business, con risultati concreti in termini di performance: questi locali registrano infatti un +15% di prenotazioni rispetto a quelli che non trasmettono eventi sportivi.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Calcio e Sport al ristorante, crescia di prenotazioni nei locali con Sky Business

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