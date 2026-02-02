Lo sport è business il business è sport Una storia olimpica

Da oltre vent’anni, Michael Payne ha guidato la strategia commerciale del Comitato Olimpico Internazionale. Ora, con l’avvicinarsi di nuovi Giochi, si parla di come lo sport sia diventato un vero e proprio business. Payne ha assistito a questa trasformazione, osservando come l’ascesa economica abbia cambiato il modo di vivere e organizzare le Olimpiadi. La sua esperienza rivela che lo sport e il mercato si intrecciano sempre di più, creando un sistema che muove miliardi di euro e coinvolge interi paesi.

Michael Payne è stato per oltre vent’anni il responsabile della strategia commerciale del Comitato Olimpico Internazionale. Ha creato il programma TOP, che ha trasformato i Giochi da evento in crisi a brand multimiliardario. In seguito ha lavorato al fianco di Bernie Ecclestone per rilanciare la Formula 1 e fondato una società di consulenza che ha seguito le principali istituzioni sportive mondiali. Oggi è considerato una delle figure più influenti nello sport business. È autore di Olympic Turnaround e Toon In!, e collabora con Financial Times, CNN e CNBC.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Michael Payne

L'inizio della fiaccola olimpica a Varese segna un momento importante per Lombardia, unendo sport, turismo e business.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rowing to Leadership: How Rob Scott Merged Olympic Discipline with Business Success

Ultime notizie su Michael Payne

Argomenti discussi: Sul podio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina salirà anche lo sviluppo economico del Paese?; La salute come status: in Cina l'ascesa del fitness trasforma il mondo dello sport e non solo; NASCE IL COMITATO INTERNAZIONALE DEGLI SPORT PER TUTTI: IL MACERATESE CASADIDIO ELETTO VICEPRESIDENTE MONDIALE FISpT; Lo sport (e le prossime manifestazioni internazionali) fanno bene all'economia sarda: nell'Isola 400 imprese.

Sul podio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina salirà anche lo sviluppo economico del Paese?Lo sport è un potente motore di sviluppo economico, sociale e culturale e le Olimpiadi e Paralimpiadi sono la scintilla capace di ampliare opportunità e visioni per tutti. Dietro ogni gara si cela un ... startupitalia.eu

Andrea Zorzi: «Troppo business, lo sport ritrovi i sui valori»Da ieri sino al 18 gennaio il Teatro delle Spiagge di Firenze ospita la prima nazionale de La magnifica imperfezione. Giro del mondo su una palla in volo, nuova produzione di Teatri d’Imbarco, scritta ... avvenire.it

Sport, Business, Family Hotel Poker crea settimanalmente TANTE #OFFERTE per risparmiare nel tuo soggiorno a #Riccione e sfruttare al meglio tanti servizi e comodità inerenti al tuo tipo di vacanza. Scopri tutti i dettagli qui https://www.hotelpoker.it/off facebook