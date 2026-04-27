Calcio a 5 | penultimo turno di regular season rovente in Serie A

Dopo le gare disputate nel fine settimana, la stagione regolare di Serie A di calcio a 5 prosegue con il penultimo turno. Le squadre sono ancora in corsa per le ultime posizioni utili per i playoff, mentre alcune hanno già assicurato la qualificazione. I risultati delle partite hanno modificato la classifica e aperto nuovi scenari in vista dell’ultimo turno. Gli incontri sono stati molto combattuti, con alcuni match decisi negli ultimi minuti.

Dopo le partite del weekend, la Serie A 2025-2026 di calcio a 5 non si ferma. Arriva subito il 29esimo e penultimo turno della regular season, che potrebbe aiutare a definire ancora meglio la classifica a 80 minuti dal termine delle ostilità, prima di capire chi si giocherà la strada verso lo scudetto e chi invece dovrà fare i conti con la zona retrocessione. Tutte le gare in contemporanea, martedì 28 aprile alle ore 20.30, con la Roma 1927 a riposare. Si va da Meta Catania-Active Network a Mantova-Sporting Sala Consilina. Nel mezzo Feldi Eboli-Capurso, Fortitudo Pomezia-Came Treviso, Napoli-L84 Torino, Cosenza-Genzano e Sandro Abate-CDM Futsal.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: penultimo turno di regular season rovente in Serie A James Joyce Novel Audiobook – A Portrait of the Artist as a Young Man - 1 Notizie correlate Calcio a 5: 28esima di regular season. Turno decisivo per la Serie ALa terzultima giornata della regular season della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 si preannuncia come uno snodo decisivo verdetti pensando ai... Calcio a 5 Serie B, il Team Scaletta chiude con un successo la regular seasonIl Team Scaletta ha vinto l’ultima partita della regular season del campionato di Serie B femminile di calcio a 5. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calcio a 5 Serie A2 girone B. Verso l'ultimo turno di regular season; Scheda squadra New Taranto; Calcio a 5: Top Five, domenica arriva il San Remigio; Calcio a 5 Serie B Femminile la presentazione dell' ultima giornata della fase regolare, ecco il programma completo dei 4 Gironi. Calcio a 5: penultimo turno di regular season rovente in Serie ADopo le partite del weekend, la Serie A 2025-2026 di calcio a 5 non si ferma. Arriva subito il 29esimo e penultimo turno della regular season, che ... oasport.it Penultimo turno di stagione regolare per i campionati di calcio a 5 di serie A e serie B mentre il torneo di serie C entra nella fase centrale del girone di ritornoCondividi i nostri contenutiCAMPIONATO CALCIO A 5 GROSSETO Penultimo turno di stagione regolare per i campionati di calcio a 5 di serie A e serie B, mentre il torneo di serie C entra nella fase cent ... grossetosport.com Serie A, Lazio-Udinese 0-1 dopo 45’: gol di Ehizibue su assist di Ekkelenkamp Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-34-campionato-inter-napoli-milan-juventus-como-roma-lecc - facebook.com facebook #Lazio 0-1 #Udinese : Kingsley Ehizibue! #LazioUdinese #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com