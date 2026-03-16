Zeta Club inciampa la Coccinella allunga

Nella quinta giornata della Serie A Centro del Carrello, il Bar la Coccinella ha affrontato lo Streat. Dopo un primo tempo difficile, con il punteggio di 1-2 e 2-3, la squadra ha poi ribaltato il risultato e concluso con una vittoria di 7-5. I giocatori che hanno segnato più di una rete sono stati Boarini, Stankovic e Rossi, mentre Gennari e Barani hanno contribuito con una tripletta e una doppietta.

Nella 5° giornata della Serie A Centro del Carrello il Bar la Coccinella soffre nel primo tempo contro lo Streat, 1-2 e 2-3, ma vince 7-5, doppiette di Boarini, Stankovic e Rossi e rete finale di Mariani; per lo Streat tripletta di Gennari e doppietta di Barani. Turno pro Bar la Coccinella, con la sconfitta dello Zeta Club, i ragazzi di mister Mazzoni ora hanno 8 punti di vantaggio, un gap praticamente incolmabile. Lo Zeta Club non perdeva dal 15 dicembre, l’impresa riesce al Vuoiqueikiwi, che incassa il gol di Fornaio e poi ne fa 4, doppietta di Iannone e gol di Colletto e De Feudis, Pizzoli para un rigore a Mantovani sul 3-1 nel primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Zeta Club inciampa, la Coccinella allunga Articoli correlati Leggi anche: Zeta Club al primo posto. La Coccinella fa en plein Coccinella con 6 gol resta prima. Zeta Club consolida la 2° piazzaNella 4° Giornata della Serie A Centro del Carrello ok la capolista Bar la Coccinella, 6-2 ai Caplaz, doppietta di Bosi e timbri di Boarini, Mariani... Contenuti utili per approfondire Zeta Club Zeta Club inciampa, la Coccinella allungaCalcio a 5 Opes: nell’altro girone, per la terza settimana consecutiva la capolista Ristorantino Sidun vince con un gol di scarto ... sport.quotidiano.net Radio Zeta Club: arriva l’ora dance con Alma per infuocare il tuo weekendl weekend degli studenti sta per cambiare ritmo. Se la sessione di studio vi sta sfinendo o se state cercando il mood giusto per iniziare a prepararvi per il sabato sera, c'è una novità che fa per voi ... skuola.net