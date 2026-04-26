Il Memorial D’Aloja si tinge d’azzurro | l’Italia conquista la regata di Piediluco

Il Memorial Paolo d’Aloja si è concluso con la vittoria dell’Italia, che ha dominato la classifica generale della quarantantesima edizione. La regata si è svolta nel fine settimana sul lago di Piediluco, in provincia di Terni, e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi. La manifestazione ricorda ogni anno lo storico presidente federale e si svolge nel rispetto di un lungo calendario di gare internazionali.

L’Italia conquista il successo nella classifica della quarantesima edizione del Memorial Paolo d’Aloja, la regata internazionale che ricorda ogni anno lo storico presidente federale e che si è svolta in questo fine settimana sul lago di Piediluco a Terni. Con 89 punti, ottenuti nelle 43 finali.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Quarant’anni di Memorial D’Aloja, Piediluco è il centro del canottaggio mondiale Piediluco chiama i campioni: il Memorial D’Aloja vola alla 40esima? Cosa sapere Trecento atleti di 20 nazioni competono al Lago di Piediluco per il Memorial D’Aloja. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 40° Memorial Paolo d’Aloja: i premi; Quarant’anni di Memorial D’Aloja, Piediluco è il centro del canottaggio mondiale; Canottaggio 2026 - Memorial D'Aloja Piediluco - 1a giornata - Video; Canottaggio, FISDIR al debutto al 40° Memorial Paolo d’Aloja di Piediluco. Canottaggio, l’Italia vince il 40° Memorial Paolo d’Aloja davanti a Grecia e FranciaL'Italia ha vinto la classifica a punti della 40ma edizione del Memorial Paolo d'Aloja di canottaggio, manifestazione che apre la stagione internazionale: ... oasport.it Italia trionfa al 40° Memorial d’Aloja: dominio con 89 puntiL' Italia ha trionfato nella quarantesima edizione del Memorial Paolo d’Aloja, la prestigiosa regata internazionale che onora lo storico presidente federale. La Nazionale azzurra ha conquistato la vit ... it.blastingnews.com Ki.Fra - Comunicazione&Eventi. . – Siamo in diretta da Alessano per raccontarvi tutte le emozioni della XC Macurano – Memorial Andrea Torsello Una giornata di gran - facebook.com facebook Il 4° Memorial Pietro Lanfranchi «Peket», che da Gazzaniga ha condotto sabato 25 aprile gli atleti al Monte Poieto, ha laureato vincitori Andrea Elia e Vivien Bonzi: per loro il pass per gli Europei in Slovenia. x.com