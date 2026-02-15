Pronostico Cagliari-Lecce | tre punti e salvezza più vicina
Il Cagliari ha deciso di puntare sui tre punti contro il Lecce per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, si gioca lunedì alle 20:45 e potrebbe segnare un passo importante per la salvezza della squadra sarda. I tifosi si preparano a sostenere i loro giocatori in uno stadio gremito, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.
Cagliari-Lecce è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La sconfitta contro la Roma, per il Cagliari di Pisacane che veniva da tre vittorie di fila, ci può stare. Certo, i giallorossi non hanno dovuto praticamente sudare nulla per avere la meglio. Ma quello che hanno fatto gli isolani, fino al momento, è sicuramente da sottolineare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’obiettivo è quello di prendersi tre punti contro il Lecce e avvicinare ancora di più una salvezza che arrivati a questo punto della stagione pare cosa fatta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Il Bisonte Tre punti preziosi. Salvezza vicina
Il Bisonte Firenze conquista una vittoria importante contro Wash4Green Monviso, avvicinandosi alla salvezza.
Lecce colpo salvezza: la... Banda giallorossa al 90' suona la sinfonia da tre punti all'Udinese
Questa sera il Lecce centra una vittoria importante contro l’Udinese.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Pronostici Cagliari-Lecce: Statistiche, Analisi, Dove in TV 16.02.2026 Serie A; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 8/1526 di sabato 14 febbraio 2026; Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 25ª giornata; Roma-Cagliari (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.
Cagliari Lecce è un crocevia della stagione rossoblù: Pisacane prepara un 3-5-2 equilibrato per proteggere la difesa e sfruttare le corsieCagliari Lecce è un crocevia della stagione rossoblù: Pisacane prepara un 3-5-2 equilibrato per proteggere la difesa e sfruttare le corsie Lunedì sera il Cagliari di Fabio Pisacane ospiterà il Lecce d ... cagliarinews24.com
Cagliari-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv | 25ª giornata Serie ACagliari-Lecce lunedì 16 febbraio ore 20:45: probabili formazioni, precedenti, dove vederla in tv e streaming. Pisacane ritrova Mina. lifestyleblog.it
La Roma questa sera affronterà allo Stadio Olimpico il Cagliari, reduce da un ottimo momento di forma: ecco il pronostico dei tifosi giallorossi #RomaCagliari #SerieAEnilive #SerieA #CIP #CalcioinPillole #Tifosi facebook
#ChampionsLeague | La Juventus per riscattare la sconfitta di Cagliari e prendersi i playoff, il Benfica per continuare il trend positivo con i bianconeri. Come finirà la gara dell’Allianz Stadium L’analisi su @AffidabileOrg x.com