Il Cagliari ha deciso di puntare sui tre punti contro il Lecce per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, si gioca lunedì alle 20:45 e potrebbe segnare un passo importante per la salvezza della squadra sarda. I tifosi si preparano a sostenere i loro giocatori in uno stadio gremito, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Cagliari-Lecce è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La sconfitta contro la Roma, per il Cagliari di Pisacane che veniva da tre vittorie di fila, ci può stare. Certo, i giallorossi non hanno dovuto praticamente sudare nulla per avere la meglio. Ma quello che hanno fatto gli isolani, fino al momento, è sicuramente da sottolineare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’obiettivo è quello di prendersi tre punti contro il Lecce e avvicinare ancora di più una salvezza che arrivati a questo punto della stagione pare cosa fatta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cagliari-Lecce: tre punti e salvezza più vicina

