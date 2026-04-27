Cagliari scontro in piazza Ramelli | antifascisti sfidano la destra

Il 29 aprile a Cagliari, in piazza Ramelli, si sono verificati scontri tra gruppi antifascisti e rappresentanti di destra. La polizia è intervenuta per cercare di contenere il confronto tra le parti, che si sono affrontate con insulti e spintoni. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o arresti. La zona è stata successivamente messa sotto controllo dalle forze dell’ordine per evitare ulteriori tensioni.

? Cosa sapere Antifascisti e gruppi di destra si scontrano a Cagliari il 29 aprile in piazza Ramelli.. La mobilitazione contro il raduno neofascista richiede un massiccio schieramento delle forze dell'ordine.. Il 29 aprile alle ore 18, la piazzetta di Sergio Ramelli a Cagliari diventerà il centro di uno scontro tra i movimenti antifascisti e i gruppi della destra radicale. La tensione sale nel capoluogo sardo mentre gli attivisti di sinistra chiamano alla mobilitazione generale per contrastare quello che definiscono un raduno neofascista. Le radici del conflitto nella memoria di Piazza Ramelli. Il cuore della disputa politica si trova in uno spazio pubblico che porta il nome di un giovane militante del Fronte della Gioventù, caduto durante gli anni di piombo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, scontro in piazza Ramelli: antifascisti sfidano la destra Notizie correlate Dongo, scontro di memorie: neofascisti e antifascisti si sfidano sul lago? Cosa sapere Neofascisti e manifestanti CGIL si sfidano a Dongo domenica 26 aprile 2026. Leggi anche: Bologna, 6.000 antifascisti in piazza: scontro e proteste contro il governo Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Omicidio di Leonardo Mocci a Monserrato: un appuntamento con la morte. Alcuni giovani in caserma; TG4: Lega in piazza, protesta dei centri sociali, è tensione a Milano Video; Centro vaccini al Binaghi: attività sospesa il 28 aprile, il servizio si sposta di pochi metri; Villaputzu, inaugurato il parco giochi in piazza Galilei - L'Unione Sarda.it. Cagliari, scontro tra Comune e Asl sul centro vaccini: Zedda furiosoCritiche sulla sede di piazza De Gasperi, il sindaco esprime tutto il proprio disappunto in una nota durissima: Mancato confronto e disagi ... cagliaripad.it #Cagliari 1-0 #Atalanta : Paul Mendy on his full debut after 16 seconds! #CagliariAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Inizia #CagliariAtalanta Forza nerazzurri! Cagliari v Atalanta is now underway C'mon, lads! #GoAtalantaGo - facebook.com facebook