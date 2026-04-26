Dongo scontro di memorie | neofascisti e antifascisti si sfidano sul lago

Domenica 26 aprile 2026, a Dongo, si sono verificati scontri tra gruppi neofascisti e manifestanti legati alla CGIL lungo il lago. Le forze dell'ordine hanno presidiato l'area dove si trova il monumento alla fucilazione dei gerarchi fascisti. La tensione ha portato a una breve colluttazione tra le parti, con alcune persone coinvolte in interventi di sicurezza e interventi di polizia per gestire la situazione.

? Cosa sapere Neofascisti e manifestanti CGIL si sfidano a Dongo domenica 26 aprile 2026.. Le forze dell'ordine presidiano il luogo della fucilazione dei gerarchi fascisti.. Dongo, domenica 26 aprile 2026, si è assistito a un acceso confronto tra fazioni opposte lungo il lungolago, dove alcune decine di militanti neofascisti hanno eseguito il rituale del saluto romano e la chiamata del presente davanti al parapetto della fucilazione dei gerarchi fascisti avvenuta il 28 aprile 1945. La tensione si è concentrata nel punto esatto in cui i partigiani misero fine alla fuga verso la Svizzera del dittatore e dei suoi fedeli. Mentre il gruppo neofascista occupava il muretto del lago, la piazza Paracchini era gremita per la contromanifestazione organizzata dalla CGIL nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dongo, scontro di memorie: neofascisti e antifascisti si sfidano sul lago Notizie correlate Saluti romani a Dongo, antifascisti lanciano palloncini con sterco: tensione sul lago di ComoABBONATI A DAYITALIANEWS Cerimonia dei gruppi neofascisti a Dongo A Dongo, in provincia di Como, una cinquantina di militanti neofascisti si è... Saluti romani a Dongo, antifascisti lanciano palloncini con stercoUna cinquantina di militanti neofascisti a Dongo, in provincia di Como, ha commemorato domenica mattina con la chiamata del presentatore seguita dai...